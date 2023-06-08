Dr. Doğu Perinçek: "Kabine uydurma bir kuruldur"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, kabine kavramı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, kabine kavramının uydurma bir kavram olduğunu belirterek " Türkiye'nin devletsizleşme sürecinin getirdiği bir kavram" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, kabine kavramı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, kabine kavramının uydurma bir kavram olduğunu belirterek " Türkiye'nin devletsizleşme sürecinin getirdiği bir kavram" ifadelerini kullandı.
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