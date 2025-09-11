Veliaht 1. bölüm reklamsız izle! Show TV Veliaht yeni dizi full izle Veliaht oyuncuları kimdir?

Show TV’nin iddialı yeni dizisi Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal yer alıyor; yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

Zülfikar Karslı, Esenler Otogarı’nı kontrol eden güçlü bir aile reisi. Sağlık sorunları nedeniyle gücünü kaybetmeye başlıyor ve herkes gözünü, yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer’e dikiyor.



Babasından kalan borçlarla uğraşan seyyar tamirci Timur, beklenmedik bir şekilde Karslı ailesinin içine dahil olur; kendini Zafer Karslı kimliğiyle “veliaht” olarak görmeye başlar. Bu durum, Karslı ailesi ve yakınları için dengelerin sarsılması anlamına gelir.



Dizi; aile bağları, sırlar, iktidar mücadeleleri ve aşk üçgenleri üzerine şeklenen bir hikâye sunuyor. Zülfikar’ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer’in karısı Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

