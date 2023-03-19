ABD'nin Karadeniz planı ne? Fahri Erenel açıkladı

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, ABD'nin Karadeniz planını anlattı. Erenel, ABD'nin Karadeniz planının NATO'nun doğuya genişleme planının devamı olduğunu söyledi.

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Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, ABD Kongresi’ne sunulan Türkiye karşıtı tasarıyı değerlendirdi. Erenel, ABD’nin 11 Eylül sonrası Karadeniz’e yoğunlaştığını aktardı. Erenel, “ABD’nin 11 Eylül sonrası Karadeniz’e yoğunlaşması, NATO’nun doğuya doğru genişleme planının bir devamı olarak görmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Erenel ayrıca, Karadeniz’in Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması konusunda da kilit konumda olduğunu belirtti.

Erenel, ABD’nin tekrar dünya hakimiyetini eline geçirebilmek için hamleler yaptığını aktararak, “Güney Çin Denizi’nde ne yapıyorsa Karadeniz’de de aynısını yapıyor” ifadelerine başvurdu.

“NATO TÜRKİYE’Yİ TEHDİT KAPSAMINA ALABİLİR”

Erenel, Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda devam ettikçe, NATO tarafından tehdit olarak görülebileceğini aktardı. Erenel, “Türkiye tam bağımsızlık yolunda devam ettikçe, NATO üyesi olmasına rağmen tehdit kapsamına alabilirler” dedi.

Erenel, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Çin Denizi’nde ve Karadeniz’de Rusya ve Çin arasına kama sokmak istediğini aktardı.

PERİNÇEK’E İMZA ÇAĞRISI

Erenel, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için imza çağrısı yapan Erenel, “Doğu Perinçek’in önümüzdeki dönem önemli bir yol gösterici olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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