"Riskler devam ediyor, beklediğim bir depremdi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde de depremden etkilenen vatandaşlar, güvenli bölgelere geçti.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Depremin ardından Ulusal Kanal'a bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Malatya'daki sismik hareketliliği değerlendirdi.