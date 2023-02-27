Artçılar ne kadar sürecek?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından etkilenen şehirlerde süren artçı depremler nedeniyle tedirginlik devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enst. Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener devam eden artçı sarsıntıları değerlendirdi.

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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enst. Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan ve sürmekte olan artçı sarsıntıları değerlendirdi. 

SAKİN KALMAK VE HASARLI BİNALARDAN UZAK DURMAK LAZIM

Özener şunları söyledi:

- Hepimizin bildiği gibi üst üste büyük depremler oldu. Bu depremin artçılarının aylar boyu süreceğini hatta 1 yıla kadar artçı sarsıntıların olacağını daha önce ifade etmiştik. Bugün 9 bin sayısını geçti artçı sarsıntılar. 6 'nın üzerinde 3 tane sarsıntı oldu bu süreçte oldu. Artçı sayısı 20 bini geçebilir. Vatandaşların orta ve ağır hasarlı binalara girmemeleri ve yetkililerin uyarılarına uymalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Ülkece psikolojik bir sıkıntı altına girdi vatandaşlarımız . O sebeple en ufak sarsıntıyı hissederek alarm durumuna geçiyorlar bu sebeple bulundukları şehri, yeri terk edebiliyorlar dolayısıyla daha sakin kalmak lazım.
# Prof. Dr. Haluk Özener # deprem

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