Deprem Malatya'nın tarımını nasıl etkiledi? | Türkiye Ziraat Odaları Birliği YK Bşk. Yunus Kılınç

Ulusal Kanal muhabiri Devrim Aşkın Karasoy Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya'daki tarım üretimini nasıl etkilediğini anlattı. Karasoy, Türkiye Ziraat Odaları Birliği YK Bşk. Yunus Kılınç'tan tarım faaliyetlerini bir an evvel hareketlendirmek için yapılacakların bilgisini aldı.

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Ulusal Kanal muhabiri Devrim Aşkın Karasoy Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya'daki tarım üretimini nasıl etkilediğini anlattı. Karasoy, Türkiye Ziraat Odaları Birliği YK Bşk. Yunus Kılınç'tan tarım faaliyetlerini bir an evvel hareketlendirmek için yapılacakların bilgisini aldı.

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