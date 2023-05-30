İstanbul'un fethi Portekiz'i nasıl denizci yaptı?

Ulusal Kanal Türk Denizcilik tarihini anlatan özel bir programla sizlerle. Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç bu hafta Portekiz'in Fatih Sultan Mehmet döneminde 1415 yılından İstanbul'un fethine kadarki süreçte denizcileşme sürecini anlatıyor.

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Ulusal Kanal Türk Denizcilik tarihini anlatan özel bir programla sizlerle. Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç bu hafta Portekiz'in Fatih Sultan Mehmet döneminde 1415 yılından İstanbul'un fethine kadarki süreçte denizcileşme sürecini anlatıyor. 

Çökmekte olan Bizans Venedik'ten vergi alamıyordu ancak güçlü Osmanlı Venedik'ten yüklü miktarda vergi alabildi. Bunun etkisini en çok en batıda bulunan Portekiz hissetti. Portekiz bu sarmaldan kurtulmak istedi. 

Portekizin ismi nereden geliyor?

İstanbul'un fethi Portekiz'i nasıl denizcileştirdi?

Portekiz denizcilik teknolojisinde nasıl gelişti?

Portekiz güneye nasıl indi?

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