2024 dini bayramlar ne zaman başlayacak? 2024 dini bayramlar kaç gün sürecek?

2024 dini bayramlar ne zaman ve tatil günleri Çalışan kesim veya öğrenci fark etmez, resmi tatiller hepimizin merak ettiği gün ve Google'da her zaman aratılmaya devam ediyor.

Memleketten uzakta çalışıyor veya öğrenim görüyorsak, memleket hasreti hepimizde yaşanıyor. Memlekete gidip, ailemiz ile vakit geçirmek ve çocukluğumuzun geçtiği sokakları kim görmek istemez. İş stresini atmak için en çok merak edilen konular arasında her zaman bayram tatilleri olmuştur.

2024 resmi tatilleri geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nın geneli hafta içi günlerine denk geliyor. Bu durumda çalışanları 2024 yılında iki uzun tatil bekliyor. 2024 yılındaki bayram tatillerini:

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan ayı için oruca 11 Mart tarihinde kalkılacak. Takvimler 9 Nisan tarihini gösterdiğinde Ramazan Bayramı Arefesi oluyor. Ramazan Bayramı Arefesi yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı Arefesin'den sonra 3 günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Ramazan Bayramı Arefesi ile birlikte salı gününden başlayan bir bayram günü olacak. Ramazan Bayramı tatili günleri ise şu şekilde:

• 10 Nisan

• 11 Nisan

• 12 Nisan

2024 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı Arefesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 2024 Kurban Bayramı tatili günleri ise şu şekilde:

• 16 Haziran

• 17 Haziran

• 18 Haziran

• 19 Haziran