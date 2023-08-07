2024 resmi tatil günleri: 2024 yılında resmi tatiller hafta içine denk geliyor!

Çalışan kesim veya öğrenci fark etmez, resmi tatiller hepimizin merak ettiği gün ve Google'da her zaman aratılmaya devam ediyor.

Memleketten uzakta çalışıyor veya öğrenim görüyorsak, memleket hasreti hepimizde yaşanıyor. Memlekete gidip, ailemiz ile vakit geçirmek ve çocukluğumuzun geçtiği sokakları kim görmek istemez. İş stresini atmak için en çok merak edilen konular arasında her zaman bayram tatilleri olmuştur.

2024 resmi tatilleri geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nın geneli hafta içi günlerine denk geliyor. Bu durumda çalışanları 2024 yılında iki uzun tatil bekliyor. 2024 yılındaki bayram tatillerini:

2024 BAYRAM TATİLLERİ KAÇ GÜN

2024 YILBAŞI HANGİ GÜN?

2024 yılının başlangıcı yıl başı ile yeni bir yıla başlıyoruz demektir. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Cuma gününden itibaren hafta sonu ve pazartesi gününü birleştirerek 3 günlük kısa bir tatil yapabilirsiniz. Bulunduğunuz şehre yakın konumlardaki gezilecek yerlere keyifli bir tatil planlayabilirsiniz.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan ayı için oruca 11 Mart tarihinde kalkılacak. Takvimler 9 Nisan tarihini gösterdiğinde Ramazan Bayramı Arefesi oluyor. Ramazan Bayramı Arefesi yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı Arefesin'den sonra 3 günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Ramazan Bayramı tatili günleri ise şu şekilde:

• 10 Nisan

• 11 Nisan

• 12 Nisan

23 NİSAN 2024 RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram, 2024 resmi tatilleri arasında yer alıyor ve 23 Nisan gün olarak Salı gününe denk geliyor.

1 MAYIS 2024 RESMİ TATİL Mİ?

İşçi sınıfının haklı mücadelesi ile kazanmış olduğu, Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs ise Çarşamba günü oluyor. Bugün de resmi tatil sayılıyor.

19 MAYIS 2024 ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mayıs ayının diğer bir resmi tatil günü ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs, Pazar gününe denk geliyor.

2024 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak.

15 TEMMUZ 2024 DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz tarihine gelindiği zaman ise Demokrasi ve Birlik Günü yine resmi tatil. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz tarihinde çalışanlar için 1 günlük resmi tatil sunulacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cuma gününe denk geliyor. Bu tatilde yine çalışanlar için resmi olarak 1 günlük tatil veriliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği ve 2024 yılının son resmi tatili, 2024 yılında Salı gününe denk gelecek olan bu tatil kapsamında ise resmi tatil 1,5 gün olarak belirlenmiş durumda.