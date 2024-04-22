23 Nisan öncesi ortaya çıkan gerçek! En az çocuk o illerde yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki çocuk nüfusuna ilişkin 2023 istatistiklerini paylaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 26'sının çocuk nüfus olduğu kaydedilen açıklamada, 85 milyon 372 bin 377 kişinin 22 milyon 206 bin 34'ünün çocuk olduğu vurgulandı.

TÜİK, çocuk nüfus beklentisinin ise 2080'de yüzde 19'lara kadar düşeceğini belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ortaya çıkan tablo, akıllara en az çocuğun hangi ilde yaşadığı sorusunu getirdi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇOCUK HANGİ İLDE YAŞIYOR?

TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok çocuk yaşayan il Şanlıurfa oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin kullanıldığı istatistiğe göre Şanlıurfa en çok çocuk oranına sahip il oldu.

Nüfusun yüzde 44,4'ünü çocukların oluşturduğu Şanlıurfa'yı, yüzde 40,5 ile Şırnak, yüzde 38,2 ile Ağrı ve Muş izledi.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN AZ OLDUĞU İLLER

TÜİK'in verilerine göre çocuk nüfus oranın en az olduğu il Tunceli oldu. Nüfusunun sadece yüzde 16,5'ini çocukların oluşturduğu Tunceli'yi yüzde 17,5 ile Edirne ve yüzde 18,3 ile Kırklareli izledi.

Türkiye'de en az ve en çok çocuk o şehirlerde yaşıyor

Türkiye'de çocuk sayısı nüfusun yüzde 22'sinden az olan iller ise şu şekilde: