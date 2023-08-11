Açmayan çiçeği bile açtırıyor. Dibine 1 bardak dökün ve 1 hafta bekleyin

Yeniakit.com.tr adresindeki habere göre; Sütü sadece insanlar ve hayvanlar değil bitkilerde seviyor. Üstelik süt bitkiler için birçok açıdan faydalı. Süt, içerisindeki kalsiyum sayesinde tıpkı insanlar için olduğu gibi bitkiler içinde koruyucu ve besleyicidir.

Bahçe ve bitkilerinize düzenli olarak yağlı süt verirseniz kene, fidan biti ve yaprak biti gibi böceklerden kurtulabilirsiniz.

Bahçe alet ve edevatlarınızı dezenfekte etmek için kimyasal ve pahalı sıvılar kullanmak yerine sütün antiseptik özelliğinden yararlanarak temizleyebilirsiniz. Bitkinizin çürümesini veya küflenmesini engellemek istiyorsanız sütü biraz sulandırarak bitki yüzeyine sıkabilirsiniz.

Bunun için hazırlamanız gereken karışımda bir ölçü süte2 veya 3 ölçü miktarında su eklemelisiniz. Ve bu karışımı 10 günde bir sürekli kullanın.

Sütü, melasla karıştararak gücü iki katına çıkartabilirsiniz. Böceklerin şekeri sindirebilecek pankreası olmadığı için bahçe ve bitkinizden uzak duracaklardır. Melas ve süt karışımını bitkilerinizi toprağa dikmeden önce ya da böcekler ortaya çıktıktan sonra kullanabilirsiniz.

Domateslerinizi korumak için birinci tercihiniz süt olmalı. Özellikle yağsız süt kullanmalısınız. Bir ölçü yağsız süte 10 ölçü su karıştırarak hazırlayacağınız domatese özel karışımınızı 2 haftada bir kullanmanızı öneririz.

ÇİÇEK BAKARKEN BİLMENİZ GEREKEN 5 BAKIM TÜYOSU

Çiçekler doğanın bize sunduğu en güzel hediyelerden biridir. Evimizi, ofisimizi veya bahçemizi renklendirmek için sıklıkla kullanırız. Ancak çiçeklerin bakımı da bir o kadar önemlidir. Bu yazımızda, çiçek bakımıyla ilgili bilmeniz gereken 5 önemli noktayı sizlerle paylaşacağız.

1. Sulama

Çiçeklerin sulaması oldukça önemlidir. Sulama işlemi, çiçeğin türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir. Genel olarak, toprağın nemli kalması gerekmektedir. Ancak fazla sulama da köklerin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, sulama sıklığına dikkat etmek gerekmektedir.

2. Güneş Işığı

Çiçeklerin büyümesi ve gelişmesi için güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Ancak güneş ışığının dozajı da önemlidir. Bazı çiçek türleri, direkt güneş ışığına maruz kalmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle, çiçeklerinizi güneş ışığına uygun bir şekilde yerleştirmeniz gerekmektedir.

3. Toprak

Çiçeklerin sağlıklı büyümesi için uygun toprak seçimi oldukça önemlidir. Toprak, çiçeğin köklerine uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bazı çiçek türleri için özel topraklar kullanmak gerekebilir.

4. Gübreleme

Çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için düzenli olarak gübreleme yapılması gerekmektedir. Gübreleme işlemi, çiçeğin türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir.

5. Budama

Çiçeklerin budaması, sağlıklı büyümeleri için oldukça önemlidir. Budama işlemi, çiçeğin türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir. Bazı çiçek türleri için özel budama teknikleri kullanmak gerekebilir.

Kaynak: Yeniakit.com.tr – Derleme: Ulusal.com.tr