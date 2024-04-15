Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden duyurdu, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Girit Adası yakınlarında gerçekleşti.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Girit Adası yakınlarında meydana geldi. Depremin derinliği ise 18,1 kilometre olarak tespit edildi. 

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