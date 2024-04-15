Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden duyurdu, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Girit Adası yakınlarında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Girit Adası yakınlarında meydana geldi. Depremin derinliği ise 18,1 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 15, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/8AalF8baGv
15.04.2024, 09:06:27 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 18.1 km#Kandilli