Atanamadığı İçin Çok Mutlu! Turşu Fabrikası Kuracak...
Tokat'ta yaşayan Uğur Karahan, üniversiteden mezun olup atanamadığı için çok mutlu oldu. Tokat'ın diplomalı hıyarcısı turşu fabrikası kuracak. İşte Uğur Karahan'ın o serüveni...
Tokat'tın Turhal ilçesinde yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Uğur Karahan, 2017 senesinde üniversiteden mezun oldup, birçok mülakata girdikten sonra atanamadağı için çok mutlu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Uğur Karahan'ın hayali turşu fabrikası kurmak.
Atanamadığı İçin Çok Mutlu
Birçok mülakata giren Karahan, okuduğu bölümle ilgili bir iş bulamayınca babasından kalan işleri devraldı. Baba işlerini devir alan Karahan, salatalık başta olmak üzere birçok ürün üreterek geçimini sağlamaya başladı. Ürettiği turşuluk salatalıkları pazarda satan Karahan, kendisine 'Diplomalı Hıyarcı' ismini taktı.
Lakabından ötürü pazarda yoğun ilgi gören Karahan vatandaşlar tarafından 'Diplomalı Hıyarcı' olarak anıldı. 5 dönümlük alanda üretim yapan Karahan'ın hayali ise salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak.
Turşu Fabrikası Kuracak
İşini severek yaptığını belirten Uğur Karahan şu ifadelere yer verdi:
"2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra bağ, bahçe işleri bana kaldı, salatalık her evin ihtiyacı ve talebin yoğun olduğunu gördüm. Salatalık işine 3 dönümle ile başladım, bu yıl 5 dönüme çıkardım. Gelecek yıl 15 dönüme çıkartacağım. Sosyal medyanın da verdiği popülerlikle satışlarım artmaya başladı. Buralara gelmek en son düşüncemdi. Dışarıya baktım başkasının işini yapacağıma kendi işimi yapmak daha mantıklı geldi. Çocukluktan da alışkın olduğum için zorluk çekmedim. Üniversite de aktif bir öğrenciydim ancak alanımdan iş bulmak çok zordu. Polis olabilmek için 5 defa mülakata girdim ancak şuan polis ol deseler olmam. Şuan toprağın içinde eğlenceli bir şekilde yaşıyorum. Pazarda afişi görenler fotoğraf çektiriyor. İsmimin satışlara da etkisi oluyor. İnsanlarla güzel sohbet etmeyi seviyorum. Salatalıklar oldukça iyi satılıyor, hayalimde bir turşu fabrikası kurmak var. Fabrika şuan için çok büyük ama aklımda bir atölye tarzında bir şey kurmak var"