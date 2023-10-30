Atanamadığı İçin Çok Mutlu! Turşu Fabrikası Kuracak...

Tokat'tın Turhal ilçesinde yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Uğur Karahan, 2017 senesinde üniversiteden mezun oldup, birçok mülakata girdikten sonra atanamadağı için çok mutlu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Uğur Karahan'ın hayali turşu fabrikası kurmak.

Atanamadığı İçin Çok Mutlu

Birçok mülakata giren Karahan, okuduğu bölümle ilgili bir iş bulamayınca babasından kalan işleri devraldı. Baba işlerini devir alan Karahan, salatalık başta olmak üzere birçok ürün üreterek geçimini sağlamaya başladı. Ürettiği turşuluk salatalıkları pazarda satan Karahan, kendisine 'Diplomalı Hıyarcı' ismini taktı.

Lakabından ötürü pazarda yoğun ilgi gören Karahan vatandaşlar tarafından 'Diplomalı Hıyarcı' olarak anıldı. 5 dönümlük alanda üretim yapan Karahan'ın hayali ise salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak.

Turşu Fabrikası Kuracak

İşini severek yaptığını belirten Uğur Karahan şu ifadelere yer verdi: