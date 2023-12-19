Avrupa'nın En Tehlikeli Şehirleri Belli Oldu! Çoğu Şehir İngiltere ve Fransa'dan...
Avrupa'nın en tehlikeli şehirleri Numbeo tarafından belli oldu. Listede yer alan çoğu şehir İngiltere, İtalya ve Fransa'dan. Bakın hangi şehirler listede bulunuyor...
küresel bir veri tabanı olan Numbeo'ya göre Avrupa'nın en tehlikeli şehirleri belirlendi. Listede 10 Avrupa şehri bulunuyor. Bu 10 şehir içerisinde İngiltere, İtalya ve Fransa'daki şehirler başı çekiyor. Avrupa'nın en tehlikeli şehirleri arasında sayılan bu şehirler hangileri? İşte bilmeniz gereken ayrıntılar...
Avrupa'nın En Tehlikeli Şehirleri
Numbeo'nun belirlediği Avrupa'nın en tehlikeli şehirleri aşağıdaki gibidir.
1. Bradford, İngiltere
2. Coventry, İngiltere
3. Nice, Fransa
4. Katanya, İtalya
5. Minsk, Belarus
6. Birmingham, İngiltere
7. Marsilya, Fransa
8. Napoli, İtalya
9. Montpellier, Fransa
10. Manchester, İngiltere