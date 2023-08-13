Ayak şekliniz hangi ırktan geldiğinizi belirliyor!

Bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmaya göre genetik olarak ayak parmaklarının uzunluk ve kısalıklarına hatta dizilişlerine göre birbirinden farklı 5 ayak tipinin olduğu sonucuna ulaşıldı. Uzmanlar ayak parmak şekillerinin insanın genetik kodlarına dair ipuçları verdiğini söylüyor. Ayak şekline göre ırk tespiti yapabilirsiniz. Hangi ayak şekli, hangi ırkı temsil ediyor? İşte tüm detaylar…

1-LATİN AYAK TİPİ

Ayak parmaklarınız başparmağınızdan başlayarak simetrik bir şekilde küçülüyorsa Latin ayak tipine sahipsiniz. Latin ayak tipine sahip kişiler in kısa boylu oldukları ve zorlu bir hayat geçireceklerine dair söylentiler bulunuyor.

2- ROMA AYAK TİPİ

Genellikle son iki parmaktan ayrı olarak ilk üç parmağın eşit uzunlukta olduğu ayak tipleridir. Bu ayak tipine sahip olan kişilerin Roma kökenli olduğu iddia ediliyor. Roma ayak tipine sahip kişilerin herkes tarafından sevilen, düzenli kimseler oldukları söyleniyor.

3- ASYA AYAK TİPİ

Asya ayak tipi genellikle ikinci parmağın diğer ayak parmaklarına göre daha uzun olduğu ayak tipidir. Bu ayak tipi genel olarak çok fazla beğenilmiyor olduğu söyleniyor. Fakat Asya ayak tipine sahip olan kişilerin lider bir yapılarının olduğu belirtilen iddialar arasında…

4- ORTA AVRUPA AYAK TİPİ

Başparmağın diğer parmaklara göre daha büyük olduğu, diğer parmakların ise eşit uzunlukta olduğu ayak tipleri Orta Avrupa ayak tipidir. Bu ayak tipine sahip kişilerin zeki ve her konuda hemen çözüm üretebilen pratik kişiler oldukları söyleniyor.

5- KUZEY AVRUPA AYAK TİPİ

Başparmağın yanındaki ikinci parmak uzun ve üçüncü parmak başparmağı ile eşit uzunlukta ise bu ayak tipi Kuzey Avrupa ayak tipidir. Bu ayak tipine sahip olan kişilerin genellikle ayak parmakları gibi karmaşık bir yapıya sahip, kararsız kişiler olduğu iddia edilir.