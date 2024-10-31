Aydın'da aç kalan yaban domuzları şehre indi! O anlar kaydedildi
Aydın'ın Didim ilçesinde, yiyecek bulamayan aç yaban domuzları şehre indi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı.
YAVRULARI İLE YİYECEK ARADILAR
Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.