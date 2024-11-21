Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Aralık'ta başlayacak!

Bakan Uraloğlu, bu yıl uygulamanın başladığı tarihten itibaren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olabileceği dönemde sürücüler için güvenli bir yolculuk sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Uygulama Detayları ve Kapsamı

Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında, kara yolunda seyahat eden tüm motorlu taşıtların kış lastiği kullanması zorunlu olacak. Bakan Uraloğlu, uygulamanın özellikle karayolu ulaşımında güvenliği artırmak amacıyla alındığını ve kış şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kış lastikleri, donma noktasına yakın sıcaklıklarda daha iyi yol tutuşu sağlayarak, buzlu ve karlı zeminlerde fren mesafelerini kısaltmakta önemli bir rol oynuyor. Bakanlık, sürücülere kış lastiği kullanımını hatırlatarak, güvenli sürüş için bu tedbirin hayati olduğunu belirtti.

Denetimler ve Cezai Yaptırımlar

Uygulamanın başladığı 1 Aralık’ta kara yolları üzerinde denetimler sıklaştırılacak. Jandarma ve polis ekipleri, kış lastiği kullanmayan araçları tespit edecek ve araç sahiplerine cezai işlem uygulayacak. Cezaların, sürücülere sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda trafik düzenini de sağlamak için önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, denetimlerin karayollarında güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için titizlikle yapılacağını ifade etti.

Uygulamanın Amaçları ve Sürücülere Tavsiyeler

Kış lastiği kullanımının sağlanmasındaki temel amacın, olumsuz hava koşullarının yol açtığı trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu belirten Uraloğlu, tüm sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, sürücülerin hava durumu raporlarını takip etmeleri, araçlarının bakımını yapmaları ve kış koşullarına uygun şekilde araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.