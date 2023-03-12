Bakan Varank'ın acı günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank 84 yaşında yaşamını yitirdi. Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bakan Varank'ın acı günü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank yaşamını yitirdi.

Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.

CENAZESİ YARIN YAPILACAK

Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# mustafa varank # Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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