Bakanlıktan yeni ifşalar: Sucuk yerine at eti yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında gıda ürünlerindeki hile ve sahtekarlıkları açıklamaya devam ediyor. Son duyurusunda, sahtecilik yaptığı belirlenen yeni firmalar ve ürünleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakanlıktan yeni ifşalar: Sucuk yerine at eti yedirmişler!
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında gıda ürünlerindeki hile ve sahtekarlıkları açıklamaya devam ediyor. 

Bakanlık, gıda sahtekarlığı yapan firmaların listesini güncelleyerek, 25 Kasım tarihli yeni listeyi paylaştı. Tüketicilerin dikkatle takip etmesi gereken bu listede, özellikle güvenilir olmayan markalar dikkat çekiyor. İşte listeye eklenen yeni firmalar ve ürün detayları...

SUCUKTA AT ETİ TESPİT EDİLDİ

Adana'da bir kasabın sattığı sucukta, at ve eşek eti kullanıldığı belirlendi. Bu kasap, 18 Kasım tarihli önceki listede de dana eti yerine at ve eşek eti sattığı için gündeme gelmişti.

DİĞER HİLELİ ÜRÜNLER...

Listeye göre, "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. Ayrıca, "Ege Baharat" markalı toz biberde yabancı maddeler bulundu. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında ise bitkisel yağ karışımına rastlandı.

Bakanlıktan yeni ifşalar: Sucuk yerine at eti yedirmişler! - Resim : 1

Engelli emeklilik şartları değişiyor: İşte yeni düzenEngelli emeklilik şartları değişiyor: İşte yeni düzenGündem
Tarım ve Orman Bakanı hileli ürünler sucuk
Günün Manşetleri
İsrail-Lübnan ateşkesi resmi olarak onaylandı
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama
Bahçeli’den İmralı çağrısı
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde yeni kanıt: Şüphelinin aracı görüntülendi Narin Güran cinayetinde yeni kanıt: Şüphelinin aracı görüntülendi
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak? Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon