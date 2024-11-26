Bakanlıktan yeni ifşalar: Sucuk yerine at eti yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında gıda ürünlerindeki hile ve sahtekarlıkları açıklamaya devam ediyor.

Bakanlık, gıda sahtekarlığı yapan firmaların listesini güncelleyerek, 25 Kasım tarihli yeni listeyi paylaştı. Tüketicilerin dikkatle takip etmesi gereken bu listede, özellikle güvenilir olmayan markalar dikkat çekiyor. İşte listeye eklenen yeni firmalar ve ürün detayları...

SUCUKTA AT ETİ TESPİT EDİLDİ

Adana'da bir kasabın sattığı sucukta, at ve eşek eti kullanıldığı belirlendi. Bu kasap, 18 Kasım tarihli önceki listede de dana eti yerine at ve eşek eti sattığı için gündeme gelmişti.

DİĞER HİLELİ ÜRÜNLER...

Listeye göre, "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. Ayrıca, "Ege Baharat" markalı toz biberde yabancı maddeler bulundu. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında ise bitkisel yağ karışımına rastlandı.