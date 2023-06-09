Batının algı projesi: Babalar günü! Babalar Günü'nün tarihçesindeki sır nedir?

Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Yılbaşı gibi önemli hale getirilen günlerin perde arkası ortaya çıktı. Batı öncelikle satış gücünü artıran reklam piyasaları için bu günleri yaptığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak günlerin tarihçelerine bakıldığında aslında günler tamamen gelişi güzel seçilmemiş özel günler olduğu anlaşıldı.

Batı kendi egemenliğini konuşturmak için ortaya attığı bu özel günlerden biri de Babalar Günü oldu. Babalar Günü'nü de reklam ve piyasa için olduğu düşünüldü ancak aslında tarihçesinde bambaşka gerçekler ortaya atıldı.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİNDEKİ SIR NEDİR?

Haziran ayının üçüncü Pazar günlerinde kutlanan Babalar Günü, ilk kez Amerika'nın iç savaş yıllarında Sonora Smart Dodd, adlı bir kız babasının doğum gününde özel bir kutlama yapar.

Anneler Günü gibi Babalar içinde özel bir gün olması gerektiğini düşünür. 19 Haziran 1910 yılında ilk kez kutlanan Babalar Günü ardından 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemesi üzerine resmi hale getirilir.

Masum bir hikaye gibi görülse de Babalar Günü kalıbı Katolik Hristiyanların Hz. İsa'nın babası anısı olarak başlatmıştır. Kutlamalarda hediyeler alınması ve ziyaretlerin yapılması oldukça önemlidir.

Çoğu kişinin bilmediği bu tarihçeden sık bahsedilmemesinin nedeni ise günün reklam satış piyasasına da uyarlanmasından kaynaklı olduğu ortaya çıktı.