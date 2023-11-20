Bilal Şimşir Hayatını Kaybetti!

Diplomat, Akademisyen Bilal Şimşir Ankara'da hayatını kaybetti.

Bilal Şimşir Hayatını Kaybetti!
Editör: Uğur Çam
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Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, diplomat, akademisyen ve yazar Bilal Şimşir hayatını kaybetti. Şimşir'in hayatını kaybetmesinin ardından Türk Tarih Kurumu vefat haberini paylaştı. Yapılan açıklamada, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız şeref üyemiz Bilal Şimşir, deneyimleriyle genç diplomatlara yol gösteren kıymetli bir büyükelçi, üretken bir yazar ve arşivimizin değerli bir bağışçısıydı. Şeref üyemiz Bilal Şimşir’e Allah’tan rahmet; ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bilal Şimşir Kimdir?

1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktansonra bu fakültede Diplomasi Tarihi Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1960 yılında Türk Dışişleri Bakanlığına geçti. Paris, Şam, Londra, Lahey Türk Büyükelçiliklerinde başkâtip ve müsteşar olarak çalıştı. Türk Dışişleri Bakanlığında, merkezde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı. Tiran Büyükelçiliği, Pekin Büyükelçiliği, Avustralya ve Güney Pasifik Ülkelerinde büyükelçi olarak Türkiye'yi temsil etti. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda ki 38 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrıldı.

Yakın tarih üzerine 52 cilt araştırma kitaplarının ve 160 kadar makalenin yazarıdır. Gizlilik süresi dolan İngiliz belgeleri üzerine yaptığı araştırmalar ve bunlarla ilgili kitapları ile tanınmıştır.

# bilal şimşir # Türk Tarih Kurumu
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