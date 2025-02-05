Bir asrı aşan ömür: Dünyanın en yaşlı kadını hayatını kaybetti!

Dünyanın en yaşlısı olduğu iddia edilen Çinli kadın Lin Shemu, 122 yaşında hayatını kaybetti.

Lin Shemu’nun hayatı, 20. yüzyılın başından 21. yüzyılın ortalarına kadar uzanan uzun ve görkemli bir yaşamı kapsıyordu. Shemu, Çing Hanedanlığı’nın son yıllarında dünyaya geldiğinde, Theodore Roosevelt ABD Başkanı, Lord Salisbury ise İngiltere Başbakanıydı. Titanik’in battığı yıl 10 yaşındaydı ve Çin’de birçok siyasi ve kültürel değişime tanıklık etti.

NTV'nin haberine göre, ömrünün büyük bir kısmını Şanghay ve Hong Kong’un arasında bulunan Fujian eyaletinde geçiren Shemu, 7 çocuk annesiydi. Uzun yıllar boyunca sağlıklı bir yaşam süren Shemu, yaşlılık nedeniyle görme yetisini kaybetmesi ve düşme sonucu iki bacağını yaralaması dışında ciddi bir hastalık geçirmemiş ve ömrü boyunca kendi kendine bakabilmişti.

UZUN YAŞAMIN SIRRI NEYDİ?

Lin Shemu, uzun yaşamının sırrı sorulduğunda basit ama etkileyici bir yanıt veriyordu:

"Yemek yiyebilmek, içebilmek ve uyuyabilmek… Bunlar bir lütuf."

Yakınlarının aktardığına göre Shemu, hayatı boyunca mutlu ve neşeli bir karaktere sahipti. En küçük oğlu, annesinin her zaman pozitif bir insan olduğunu vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Kendini kötü hissettiğinde bile adımlarında bir bahar havası olurdu. Hiç kimseyle tartıştığını görmedim. Bize her zaman hayatta aşılamayacak engel olmadığını söylerdi."

GUINNESS REKORLARINA BAŞVURULMADI

Her ne kadar Shemu’nun 122 yıl 197 gün yaşadığı resmi belgelerde yer alsa da, ailesi Guinness Dünya Rekorları’na başvuruda bulunmadı. Bu nedenle, dünyanın en yaşlı insanı olarak resmen tanınmadı.

Şu an Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en yaşlı insanı olarak 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas kabul ediliyor. Ancak 29 Aralık’ta, resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyan Japon Tomiko Itooka’nın vefatı, bu alandaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.