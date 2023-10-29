Bu Atatürk Portresi Uzaydan Bile Görülüyor! 600 Ton Taşla Yapıldı...

Görenleri hayrete düşüren Erzincan'ın simgesi Atatürk portresi uzaydan bile görülüyor. 600 ton taşla yapılmış olan bu devasa eser 600 ton taşla yapıldı. 30 günde yapılan uzaydan görülebilen Atatürk portresi 3 bin gönüllü kişi ile beraber yapıldı. Mustafa Aydemir'in yapımında başını çektiği Atatürk portresi, Erzincan'ın Keşiş Dağı'nda yer alıyor.

Bu Atatürk Portresi Uzaydan Bile Görülüyor

Bu Atatürk Portresi Uzaydan Bile Görülüyor

Erzincan'ın Keşiş Dağı’ndaki Ata Tepesi’ne 1982 senesinde ressam Mustafa Aydemir tarafından 30 günde 3 bin gönüllü asker arkadaşları ile beraber yapılan Atatürk Portresi yenilendi. 100 sıra dışı sanat eserinden biri olan ve dünyanın en büyük Atatürk portresi uzaydan görülüyor. Bu devasa eser Erzincan'ın simgesi oldu.

Yenileme çalışmaları için 26 Ağustos 2023 tarihinde Erzincan Keşiş Dağı’nda bulunan Ata Tepe’ye ekibi ile beraber çıkan ressam Mustafa Aydemir, 2 aylık bir çalışma sonunda portrenin çelik betonarmeye alınarak yenileme işini tamamladı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştirdi.

600 Ton Taşla Yapıldı

Ortalama 35 kişinin çalıştığı inşaat sahasında, dağ zeminine 20.000'den fazla çelik kazık çakıldı ve 4.000 ton beton kullanıldı. Bu çalışma, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi tarafından desteklenerek gerçekleştirildi.

Atatürk Portresi'nin açılışı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve 3. Ordu Komutanlığı işbirliği ile 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00'te 59. Topçu Tugayı tören alanında gerçekleştirildi.

Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan ressam Mustafa Aydemir şu ifadeleri kullandı: