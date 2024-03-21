Büyük Ozan Aşık Veysel 51 yıl önce aramızdan ayrıldı

Tam 51 yıl önce adına türkü yazdığı kara toprağa uğurlandı Halk Ozanı Aşık Veysel. Büyük usta doğum yeri Sivas’ta mezarı başında anıldı.

Veysel gönül gözüyle görüp, gönül diliyle yarattı eserlerini. Ürettiği eserler onu Cumhuriyet döneminin en büyük halk ozanı haline getirdi.

Ne yaşadıysa önce diline ardından da sazının teline yansıyordu. Çocukken görme yetisini kaybetti. Şiirlerinde aşk, insan, barış, kardeşlik, yurt ve tabiat sevgisini işledi.

Büyük ustanın ilk şiiri Cumhuriyetin 10'uncu yılında Atatürk’e yazdığı Cumhuriyet Destanı oldu.

"Uzun İnce Bir Yoldayım", "Dostlar Beni Hatırlasın", "Kara Toprak" ve "Güzelliğin On Para Etmez" gibi birçok eser bıraktı.

Âşık Veysel gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu 51. ölüm yıl dönümünde memleketi Sivas’ta mezarı başında anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma programına katılanlar Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Burada ses sanatçıları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.