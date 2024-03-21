Büyük Ozan Aşık Veysel 51 yıl önce aramızdan ayrıldı

Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece...Tam 51 yıl önce bu yolculuk onun için son buldu. Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 51'inci yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı. Veysel'in mezarına karanfiller bırakıldı. Ozanlar Aşık Veysel’in eserlerini seslendirdi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Tam 51 yıl önce adına türkü yazdığı kara toprağa uğurlandı Halk Ozanı Aşık Veysel. Büyük usta doğum yeri Sivas’ta mezarı başında anıldı.

Veysel gönül gözüyle görüp, gönül diliyle yarattı eserlerini. Ürettiği eserler onu Cumhuriyet döneminin en büyük halk ozanı haline getirdi.

Ne yaşadıysa önce diline ardından da sazının teline yansıyordu. Çocukken görme yetisini kaybetti. Şiirlerinde aşk, insan, barış, kardeşlik, yurt ve tabiat sevgisini işledi.

Büyük ustanın ilk şiiri Cumhuriyetin 10'uncu yılında Atatürk’e yazdığı Cumhuriyet Destanı oldu.

"Uzun İnce Bir Yoldayım", "Dostlar Beni Hatırlasın", "Kara Toprak" ve "Güzelliğin On Para Etmez" gibi birçok eser bıraktı.

Âşık Veysel gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu 51. ölüm yıl dönümünde memleketi Sivas’ta mezarı başında anıldı. Mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma programına katılanlar Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Burada ses sanatçıları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.

Âşık Veysel Türküleriyle Anıldı! UNESCO 2023 Yılını Dünya Âşık Veysel Yılı İlan EttiÂşık Veysel Türküleriyle Anıldı! UNESCO 2023 Yılını Dünya Âşık Veysel Yılı İlan EttiKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Aşık veysel # ölüm yıldönümü
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