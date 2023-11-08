Âşık Veysel Türküleriyle Anıldı! UNESCO 2023 Yılını Dünya Âşık Veysel Yılı İlan Etti

Ömrünü vatanına ve milletine adayan, Anadolu bilgeliğinin temsilcisi Âşık Veysel, vefatının 50. yılında, anılıyor.

Kosova'ya kadar uzanan anma etkinliklerinde Aşık Veysel'in hayatı ve sanat eserleri anlatıldı. Türküleri seslendirildi.

UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı kapsamında Sivas'ta İki gün süren sempozyumda, Türk Aşıklık Geleneği ve Aşık Veysel ile ilgili sunumlar yapıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı "Aşık Veysel türküleriyle" açıldı. Üniversitenin Rektörü yaptığı konuşmada "Bir yıl bizim için Aşık Veysel'e yetmez" dedi.

Vatan ve toprak sevgisi, birlik ve beraberlik, dürüstlük, sevgi ve aşk gibi konuları şiirleri ve türkülerinde işleyen usta ozan nesillere yol göstermeye devam ediiyor...