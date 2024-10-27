Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'de korkutan deprem!
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AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.56'da meydana gelen deprem yerin 9 km derinliğinde gerçekleşti.

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