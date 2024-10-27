Çanakkale'de korkutan deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.56'da meydana gelen deprem yerin 9 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
Detay:https://t.co/qeA0em5P9F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi