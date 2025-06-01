Çocukları sessizliğe iten tehlike: Ekranlar konuşma yetisini geciktiriyor!

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Gelişimsel Pediatrist Uzm. Dr. Reyhan Tamer, akıllı telefon, televizyon ve tablet gibi ekranların, çocuklarda konuşma gecikmesinin en yaygın nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, çocukların dil ve konuşma gelişimi; bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerle doğrudan bağlantılı olarak hayatlarının en kritik evrelerinden birini oluşturuyor. Ancak bazı çocuklar, yaşları gereği beklenen konuşma becerilerini zamanında kazanamıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri ise ekran başında geçirilen uzun süreler.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Uzm. Dr. Reyhan Tamer, konuşma geriliklerinin ebeveynler tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Erken müdahalenin bu noktada büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tamer, "Eğer bir çocuk bir yaşına geldiğinde ismini tanımıyorsa veya 1,5 yaşında hâlâ kelime kullanmıyorsa, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Konuşma gelişiminin bilişsel süreçlerle yakından ilişkili olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Tamer, şunları kaydetti: "Gecikmelerin erken tedavisi çok önemlidir. Çocuğun konuşurken kullandığı kelime sayısı yeterli olsa bile, dikkati kolayca dağılıyorsa bu durumun altında yatan neden çevresel uyaran eksikliği olabilir." Uzm. Dr. Tamer, çocukta konuşma gecikmesi fark edildiğinde zaman kaybetmeden uzmana danışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Erken teşhis, sadece dil sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyal zorlukları da önleyebilir. Bazen çocuklar zamanında konuşsa bile artikülasyon (sesletim) sorunları yaşayabilir. Bu gibi durumlarda dil ve konuşma terapistleri veya çocuk nörologlarından destek almak gerekir." diye konuştu.

TEK YÖNLÜ EKRANLAR DİLİ SUSTURUYOR

Tamer, konuşma gecikmesinin en yaygın nedenlerinden birinin ekranlar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu cihazların sunduğu tek yönlü ve pasif uyarım, çocuğun ihtiyaç duyduğu karşılıklı sosyal etkileşimi sağlamaz. Ekranlar, çocukların sosyal etkileşim fırsatlarını kısıtlayarak dil gelişimlerini olumsuz etkiliyor."

Konuşma gecikmesinin sadece dil becerilerini değil, beyin gelişimini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Tamer, "Yaşamın ilk 3 yılı, beyin gelişiminin en hızlı olduğu kritik bir dönemdir. Bu süreçteki konuşma gecikmesi, çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimini sekteye uğratabilir ancak erken teşhis ve doğru müdahalelerle bu aksaklıklar aşılabilir." dedi.

Tamer, ebeveynlerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Ebeveynler, çocuklarının ekran süresini kısıtlamalı, bunun yerine onlarla bol bol sohbet etmeli, oyun oynamalı ve kitap okumalı. Dil gelişimini yakından izlemek ve şüphe durumunda profesyonel yardım almak en doğru yaklaşımdır."