Denizli'de yangın! 4 gündür devam ediyor

Denizli’de 4 gündür devam eden orman yangınında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Ekipler yalnızca havadan müdahale edilen yangın için havuzlara su takviyesi sağlarken, diğer yandan arazi çalışmalarına da destek veriyor.

Denizli'de yangın! 4 gündür devam ediyor
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Denizli’de 24 Ekim Perşembe günü başlayan orman yangını 4. gününde de devam ediyor. Sarp ve kayalık arazide devam eden yangına karadan müdahale ise kısıtlı. Ekiplerin karadan müdahale edemediği yangına gün boyu havadan yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri haricinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve STK’larda destek veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 tanker ile yangın havuzlarına su ikmali yapılmakta, 2 kırıcı ekskavatör, 2 dozer 2 Beko loder ile sarp arazide yol açma çalışmaları devam ediyor. 3 saatlik zorlu arazi şartlarında yangına yürüyerek ulaşan 180 Büyükşehir personeli yanma noktalarında şerit açıyor.

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