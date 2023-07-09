Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz'dan acı haber

Devlet Tiyatroları (DT), sanatçı Olcay Poyraz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 80 yaşındaki Devlet Sanatçısı Poyraz'ın cenazesinin 10 Temmuz'da kaldırılacağı duyuruldu.

Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz'dan acı haber
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DT'den yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Poyraz'ın bugün yaşamını yitirdiği ve cenazesinin 10 Temmuz saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedileceği belirtildi.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

- Olcay Poyraz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Olcay Poyraz'ın görev aldığı bazı oyunlar şöyle:

- Yabanlar, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Rüya Oyunu, Peter Pan, Yedi Balkonlu Ev, Ayakta Durmak İstiyorum, Keziban, Bizim Şehir, My Fair Lady, Sular Aydınlanıyordu (Durup Dinledi Birkaçı), Finten, Cadı Kazanı, Chaillot'daki Deli, Yanlışlık, Bozkır Güzellemesi, İnsandan Kaçan, Yarın 2000, Yerma, Hüzzam, Yüz Yüze, Ruhlar Gelirse, Bağış, Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı, Köprüdeki Adam, Canlı Yayın, Tiyatro Makinası, Beklenmedik Ziyaret.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Devlet Tiyatroları
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