Doç. Dr. Arif Acaloğlu Hayatını Kaybetti

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Acaloğlu, Bakü'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Doç. Dr. Arif Acaloğlu Hayatını Kaybetti
Doç. Dr. Arif Acaloğlu Hayatını Kaybetti
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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Acaloğlu (67), bir kongre için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 15 Kasım’da Olimpiyat Stadyumu yakınlarında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Doç. Dr. Arif Acaloğlu Bakü’nün Maştağa Kepenekçi Mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi. Acaloğlu’nun ölümü akademik çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

Do. Dr. Arif Acaloğlu Kimdir?

Dr. Acaloğlu’nun akademik çalışmaları Mitoloji, Halk Edebiyatı, Halk bilimi, antropoloji, Avrasya halklarının kültür mirası gibi alanlarla ilgiliydi. 2 kitabı, 40 civarında makalesi yayımlandı. Kafkas, Orta Asya ve Sibirya’da çalışmalar yaptı, konferanslar ve dersler verdi. Bu ülkelerde ve Türkiye’de çok sayıda akademik toplantıya katıldı. Akademik ve siyasal çalışmaların yanı sıra 30’un üzerinde çeviri kitabı yayımlandı.

Arif Acaloğlu, Kaçaznuni’nin “Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok” isimli eserinin yanı sıra, Sultan Galiyev, Rus arşivlerinden Türkiye ilişkilerine ait belgeleri, Türkçe ve Türkler üzerine Rus ve Azeri kaynaklarından kitapları dilimize kazandırdı. Bunların bazıları Kaynak Yayınları tarafından yayımlandı. Arif Acaloğlu, Teori Dergisi'nde yazı kurulu üyeliği yaptı. 

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# marmara üniversitesi # Bakü
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