Doğal Gaz Patlaması Nasıl Önlenir?

Isınmada mutfakta ve banyoda yaygın olarak kullandığımız doğalgaz 2 günde 4 can aldı.

İgdaş Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram, baca sistemine dikkat çekti:

- Doğalgaz kokusuz, renksiz ve zehirsiz bir gazdır. Biz kullanıma almadan önce çürük sarımsak kokusu benzer bir koku le ile yapıyoruz... Cihazlarımızın bakımlarını kombi, soba olabilir. Yoğun kullanımın olduğu kış mevsimi gelmeden yetkili servislerce yaptırılması gerekiyor. Doğal gaz menfezlerine de dikkat etmek şart.