Doğal Gaz Patlaması Nasıl Önlenir?

İstanbul Bahçelievler’de 3 kişinin, Ankara Mamak’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamaları sonrası doğal gaz bakımı gündeme geldi. Doğalgaz patlaması neden olur? Bir sızıntıyı nasıl fark ederiz? Yanıtları haberimizde.

Doğal Gaz Patlaması Nasıl Önlenir?
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Isınmada mutfakta ve banyoda yaygın olarak kullandığımız doğalgaz 2 günde 4 can aldı.

Peki Gaz Sızıntısı Nasıl Fark Edilir?

İgdaş Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram, baca sistemine dikkat çekti:

- Doğalgaz kokusuz, renksiz ve zehirsiz bir gazdır. Biz kullanıma almadan önce çürük sarımsak kokusu benzer bir koku le ile yapıyoruz... Cihazlarımızın bakımlarını kombi, soba olabilir. Yoğun kullanımın olduğu kış mevsimi gelmeden yetkili servislerce yaptırılması gerekiyor. Doğal gaz menfezlerine de dikkat etmek şart.
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