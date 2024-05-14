Dolandırıcıların yeni hedefi araç sahipleri
Araç sahiplerinin her yıl yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortalarında yaşanan fiyat artışları, dolandırıcılara yeni bir kapı açtı. Vatandaşlara düşük teklifler vererek kandıran dolandırıcılar, ödemeyi aldıktan sonra kayıplara karışıyor. Uzmanlar uyarıyor... Ayrıntılar haberimizde...
Dolandırıcıların hedefinde trafik sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Araç sahiplerini arayarak "Kaskoda indirim var" diyerek tuzağa düşürüyorlar.
Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Resmi acente görüntüsü verip, sahte çağrı merkezleri kurarak güven sağlıyorlar.
Vatandaşlara düşük teklifler veren dolandırıcılar, ödemeyi aldıktan sonra kayıplara karışıyorlar.