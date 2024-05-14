Dolandırıcıların yeni hedefi araç sahipleri

Dolandırıcıların hedefinde trafik sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Araç sahiplerini arayarak "Kaskoda indirim var" diyerek tuzağa düşürüyorlar.

Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Resmi acente görüntüsü verip, sahte çağrı merkezleri kurarak güven sağlıyorlar.

Vatandaşlara düşük teklifler veren dolandırıcılar, ödemeyi aldıktan sonra kayıplara karışıyorlar.