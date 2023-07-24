Dünyadaki en büyük depremler belli oldu! İşte dikkat çeken deprem sıralaması
Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin ardından dünyadaki en büyük depremler gündeme geldi. Dünya tarihinde bazı depremler var ki yüzeye çok yakın oluşu, can kaybı ile hasar boyutunun büyüklüğü ve süreleri ile ön plana çıkıyor. İşte o depremler...
En sarsıcı doğal afetlerden biri olan depremler dünya genelinde sıklıkla yaşanmaktadır. Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından akıllara öncelikle Gölcük depremi gelmişti. Araştırma yapan kişiler dünyadaki en büyük depremler neler sorusunu merak ediyor ve o depremlere ait bilgileri merak ediyor...
İşte dünya tarihindeki en büyük depremler:
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bine yakın kişi hayatını kaybetti...
1960 ŞİLİ DEPREMİ
22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen Şili depreminin büyüklüğü 9.5 olarak kayıtlara geçmiştir. Depremin merkez üssü başkent Santiago de Chile'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehri olarak belirlenmiştir. 5000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.
ALASKA - 28 MART 1964
28 Mart 1964 yılında meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem, 3 dakika sürmüş ve tsunamiyi tetiklemiştir. 128 kişinin hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir.
ENDONEZYA - 26 ARALIK 2004
26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana gelmiş olan bu depremde 230 bin kişinin öldüğü kayıtlara geçmiştir. 9.1 ve 9.3 olarak belirlenen deprem 8-10 dakika kadar sürmüştür.
JAPONYA - 11 MART 2011
11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem dünyanın en sarsıcı depremleri arasında yer almaktadır.
RUSYA - 4 KASIM 1952
Rusya’nın doğusunda 4 Kasım 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak kayıtlara geçmişti.
ŞİLİ - 27 ŞUBAT 2010
27 Şubat 2010’da Şili’de Concepcion kenti yakınlarında yerel saati 03:34’te (06:34 UTC) çok şiddetli bir deprem meydana geldi.İlk olarak 8.3 olarak belirlenen depremin şiddeti 8.8 olarak kayıtlara geçmişti. 1.5 dakika süren depremde 500 bin ev yıkıldı.
EKVADOR - 31 OCAK 1906
Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen 1906 yılındaki 8,8 şiddetindeki deprem, her iki ülkede binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
ENDONEZYA - 28 MART 2005
2004’teki büyük depremin ardından Endonezya’nın kuzeyindeki Sumatra Adası’nda, 2005 yılında 8,6 şiddetindeki bir başka deprem daha meydana geldi. Depremler sebebiyle 400'den fazla kişi yaralandı.
Kaynak: Habertürk