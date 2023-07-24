Dünyadaki en büyük depremler belli oldu! İşte dikkat çeken deprem sıralaması

En sarsıcı doğal afetlerden biri olan depremler dünya genelinde sıklıkla yaşanmaktadır. Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından akıllara öncelikle Gölcük depremi gelmişti. Araştırma yapan kişiler dünyadaki en büyük depremler neler sorusunu merak ediyor ve o depremlere ait bilgileri merak ediyor...

İşte dünya tarihindeki en büyük depremler:

1 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bine yakın kişi hayatını kaybetti... 2 1960 ŞİLİ DEPREMİ 22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen Şili depreminin büyüklüğü 9.5 olarak kayıtlara geçmiştir. Depremin merkez üssü başkent Santiago de Chile'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehri olarak belirlenmiştir. 5000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. 3 ALASKA - 28 MART 1964 28 Mart 1964 yılında meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem, 3 dakika sürmüş ve tsunamiyi tetiklemiştir. 128 kişinin hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir.

4 ENDONEZYA - 26 ARALIK 2004 26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana gelmiş olan bu depremde 230 bin kişinin öldüğü kayıtlara geçmiştir. 9.1 ve 9.3 olarak belirlenen deprem 8-10 dakika kadar sürmüştür. 5 JAPONYA - 11 MART 2011 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem dünyanın en sarsıcı depremleri arasında yer almaktadır. 6 RUSYA - 4 KASIM 1952 Rusya’nın doğusunda 4 Kasım 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak kayıtlara geçmişti. 7