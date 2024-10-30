E-Ticaret'te Türkçe zorunluluğu: Uymayana yaptırım var

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, uzaktan iletişim araçlarıyla sunulan ürünlerin arz koşulları, satış ilanları ve ilgili işletmecilerin yükümlülüklerini belirlerken, yetkili kuruluşların görev ve sorumlulukları ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar için çerçeve çizildi.

İLANLARDA TÜRKÇE UYARI ZORUNLULUĞU

Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fiziki kanallar, başta internet kanalı olmak üzere uzaktan iletişim araçları kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığının artmaya devam ettiği belirtildi.

Vatandaşlara güvenli ürün ulaştırılması amacıyla bu alanda satılan ürünlerin denetiminin önemine dikkat çekilen açıklamada, ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgi ile işaretlerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, böylece vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve ürünün gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri ifade edildi.

UYGUNSUZ İLANLAR İÇİN ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı herhangi bir internet sitesinde, uygunsuz ürün satışının tespit edilmesi durumunda, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılacağı vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir. Öte yandan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, 'ürün güvenliği temas noktası' belirleyecek. Vatandaşlarımız, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikayet ve bildirim yapabilecek. Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı aranacak. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek. Bu ürün grupları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmaktadır"

İnternet sitesi üzerinden yapılan bütün satış ilanlarına yönelik yönetmeliğin, 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girmesi planlandı.