Ege Denizi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirlendi. Depremin derinliği 6,7 kilometre olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirlendi. Depremin derinliği 6,7 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 16, 2024
EGE DENIZI https://t.co/qOCvtNhec9
16.04.2024, 14:18:58 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.7 km#Kandilli
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