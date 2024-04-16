Ege Denizi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirlendi. Depremin derinliği 6,7 kilometre olarak tespit edildi.

Ege Denizi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirlendi. Depremin derinliği 6,7 kilometre olarak tespit edildi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem olduAkdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem olduYaşam
# deprem # ege denizi
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