En az gelişmiş ilçeler belli oldu! Bakın ilk sırada hangi ilçe var

Türkiye'de en az gelişmiş ilçeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki son bilgilere göre belli oldu! Bakın ilk sırada hangi ilçe yer alıyor, işte ayrıntılar...

En az gelişmiş ilçeler belli oldu! Bakın ilk sırada hangi ilçe var
En az gelişmiş ilçeler belli oldu! Bakın ilk sırada hangi ilçe var
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yayınlanan son verilere göre Türkiye'deki en az gelişmiş ilçeler belirlendi. Türkiye'nin en az gelişmiş ilçesi Şanlıurfa'daki Harran ilçesi olarak belirlendi. İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...

EN AZ GELİŞMİŞ İLÇELER

En az gelişmiş ilçeler belli oldu! Bakın ilk sırada hangi ilçe var - Resim : 1

1. Şanlıurfa: Harran

2. Siirt: Pervari

3. Adıyaman: Gerger

4. Diyarbakır: Hazro

5. Erzurum: Tekman

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