Enflasyondaki artış tavuğa yansıdı: Kırmızı ete olan talep azaldı

Enflasyonun yükselmesiyle vatandaş, kırmızı et fiyatlarındaki artışa karşılık tavuğa yönelmeye başladı. Kırmızı et, yüksek fiyatları nedeniyle birçok aile için artık seyirlik hale gelirken, tavuk tüketimi hızla artış gösterdi. TÜİK'in verilerine göre, artan talep doğrultusunda tavuk üretiminde belirgin bir yükseliş kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini yayımladı. Buna göre bir önceki ay 177 bin 740 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 15,7 oranında artarak 205 bin 656 ton oldu.

VATANDAŞLARIN TALEBİ ÜRETİME YANSIDI

TÜİK'in açıkladığı kümes hayvancılığı verilerine göre, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 5,5, hindi eti üretimi yüzde 0,7 arttı.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6, hindi eti üretimi yüzde 20,1 arttı.

Bir önceki ay 177 bin 740 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 15,7 oranında artarak 205 bin 656 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 694 milyon 374 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında yüzde 0,7 oranında artarak 1 milyar 706 milyon 295 bin adete ulaştı.

TAVUĞA OLAN TALEP ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.

2024 yılı işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 aylık dönemi karşılaştırıldığında; enflasyondaki artış ucuz protein kaynağı tavuk ve yumurtada kendini gösterdi. Tüketim arttıkça talebe karşılık veren üretici bu yıl geçen yılın üzerine çıktı.