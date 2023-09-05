Baykuşun huzuru cezası! Fotoğrafçıya 1500 avro ceza

Fransa'da Avrasya kartal baykuşunun yuvasına düzenek yerleştiren amatör doğa fotoğrafçısına 1500 avro para cezası verildi.

Baykuşun huzuru cezası! Fotoğrafçıya 1500 avro ceza
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Fransa'da Marsilya'daki Calanques Ulusal Parkı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme koruma altındaki bölgede Avrasya kartal baykuşunun yuvasına düzenek kuran fotoğrafçının 1500 avro para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, fotoğrafçının ulusal parka ve çevreyi koruma derneklerine 2 bin 700 avro bağışta bulunmasına karar verdi.

Park yönetimi, fotoğrafçının baykuş yavruları yuvadayken düzeneği kurduğunu ve bu esnada yuvaya zarar verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Calanques Ulusal Parkı bilimsel araştırmalar departmanından Muriel Chevrier, mahkemenin bu kararıyla "kişisel çıkarlara" karşı "vahşi hayvanlara sakin bir ortam sağlanmasını" tanıdığını belirtti.

Kartal baykuşları yumurtlamak için yılda 1 ila 3 kez Marsilya'daki falezleri kullandığından bölgedeki bazı tırmanma güzergahları baykuşların üreme döneminde kullanıma kapatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Baykuş # Fotoğrafçı # ceza # fransa
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