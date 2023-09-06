Gelin arabası görenleri şaşırttı! Otobüs süslediler

Eskişehir’de evlenen bir çiftin gelin arabası yerine otobüsü süslemesi görenlerin dikkatini çekti.

Gelin arabası görenleri şaşırttı! Otobüs süslediler
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Dünya evine giren bir çift, gelin arabası olarak ilginç bir seçim yaptı. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, gelin almada kullanmak için 50 kişilik yolcu otobüsü süsletti. Hazırladıkları ‘Gelin Otobüsü’ ile gelin alma yapan ve dünya evine giren çiftin düğünü, görenlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada defalarca paylaşılan otobüsün fotoğrafı, yüzlerce beğeni aldı.

Sağanak engel olamadı! Evet dedilerSağanak engel olamadı! Evet dedilerYaşam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Eskişehir # düğün # gelin arabası # Eskişehir
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