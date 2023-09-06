Gelin arabası görenleri şaşırttı! Otobüs süslediler

Dünya evine giren bir çift, gelin arabası olarak ilginç bir seçim yaptı. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, gelin almada kullanmak için 50 kişilik yolcu otobüsü süsletti. Hazırladıkları ‘Gelin Otobüsü’ ile gelin alma yapan ve dünya evine giren çiftin düğünü, görenlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada defalarca paylaşılan otobüsün fotoğrafı, yüzlerce beğeni aldı.