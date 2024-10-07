Gençlerimizi koruyamıyor muyuz? Devletin ne yapması gerekiyor? Prof. Dr. Defne Tamar Gürol Ulusal Kanal’a değerlendirdi

Ekonomik, kültürel, siyasal ve birçok farklı gelişmeler toplumun ruh sağlığını yakından etkiliyor. Kültürel bombardıman gençleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gençlerin erişkinliğe geçiş döneminde kendilerine idol olan ünlüleri taklit ettiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Profesör Doktor Defne Tamar Gürol, dijital platformların gençler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinden bahsetti.

Defne Tamar Gürol, "Şimdi bu gençler ne ile karşılaşıyor? Bir kere sosyal medya, bu online platformlar tamamen kontrol dışında gençlerin o ben kimim sorusunu ararken, değerler sistemi oluşurken buna yön verir bir hal alıyor. Gençlik hep böyle büyüdü bugüne kadar. Tabii ki internet, bilgiye ulaşımda, hayatı kolaylaştırmada çok etkili, iyi bir yöntem ama bu denetlenmediği zaman bir takım şiddet dahil, sapkınca cinsellikler dahil, uyuşturucu dahil ama hiçbiriyle bunlarla sınırlı olmayan bir algı bombardımanı altında kalıyor gençler. Açın bakın bütün o animeler, çizgi filmler, ilişkinlere yönelik dizi filmler, çiğ bir saldırganlık, çiğ bir şiddet ve çiğ bir cinsellik temasından oluşan film ve diziden geçilmiyor." dedi.

Gürol, sapkın içeriklere maruz kalan gençlerin ise cinsel ve saldırgan dürtülerini verimli yönlendiremediğini söyledi. Gürol, "Ben burada sadece sosyal mecraları suçlamıyorum Tabii ki. Ama nasıl ki şimdi hep konuşuluyor, çocuklarımız sokakta korunamıyor diye. Peki o sosyal medyada bir çeşit sokak değil mi? Burada devlete sokakları güvenli bir hale getirmek kadar sosyal yani online platformları da güvenli hale getirmek devletin sorumluluğunda." dedi.

Kültürel yönden saldırı altında olduğumuzu hatırlatan Gürol, emperyalizmin insanlığı hedef aldığını vurguladı. Gürol, "Batı toplumları kendi gençlerine de aynısını yapıyor. Yani insanlığa bir saldırı var ortada. Evet bir saldırı var. Bir takım uyuşturucu maddeler, esrar örneğin birçok batı ülkesinde serbest Ve insanlar yani esrarın etkileneler yavaşlatıyor, bilişsel işlevleri etkiliyor. Esrara bağlı psikotik yani şizofreni benzeri tablolarda artış oluyor. ve insanlar batı toplumunda sokakta yürürken insanlardaki yavaşlamayı algılıyorsun, gözle görülüyor." dedi.

Toplumu korumada en önemli görevin devlette olduğunu belirten Gürol, “kültürel saldıraya karşı mücadele etmemiz gerekiyor” dedi. Gülrol, "Burada asıl mesele daha kültürel devrimleri ön plana almak gerekiyor. Yani siz gençlerinizin doyum sağlayacağı bir takım olanaklar eğer onlara sunmazsanız, onlar da neyle doyum sağlayacaklar? Spor olanağı var mı Sanatla uğraşma olanağı var mı? Bunun ötesinde spor, sanat, bilim..." ifadelerini kullandı.