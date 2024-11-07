GİB açıkladı: Basılı harç pulu 2025’te tarihe karışıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağını yayımlayarak, halkın görüşlerine sunmuş oldu. Taslak, yeşil dönüşüm ve kağıt tasarrufu önlemleri çerçevesinde hazırlandı.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışına çıkış harcı, vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ve PTT veznelerinden makbuz karşılığında ödenebilecek. Ayrıca, GİB’in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları, internet bankacılığı ve mobil bankacılık platformları üzerinden de ödeme yapılabilecek.

Yapılacak değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2025’ten itibaren, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödeme yapılması uygulaması sonlanacak. Ancak, 2024 yılı sonunda geçerli olan 500 TL’lik yurt dışı çıkış harç pulları, 10 Ocak’a kadar geçerli olabilecek.