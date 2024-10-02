Güvenli gıda için yeni sistem devrede

Güvenli gıda için yeni sistem devreye alınıyor. Taklit ve hile yapan firmalar anlık olarak tüketicilerle paylaşılacak. Mevzuata aykırı olan gıdalar "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinde yayınlanacak.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Güvenli gıda için yeni sistem devrede
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Güvenilir gıdada yeni dönem başlıyor. Taklit ve hileye karşı internet uygulaması devreye alınacak.

Yeni sistemle birlikte taklit ve hileli üretim yapan firmalar anlık olarak tüketicilerle paylaşılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem"i duyuran Bakan Yumaklı, denetimlerin artacağına işaret etti. Bakan Yumaklı, resmi kontrolde 5 unsura dikkat edildiğini kaydetti.

Resmi kontrollerde tespit edilen taklit ve hileli gıdaların listeleri guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde anlık paylaşılacak.

Bakan Yumaklı, vatandaşlara, uygulamaya ilgi göstermeleri çağrısı yaptı.

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