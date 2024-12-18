Hacker tuzağı: Milyonlarca kişi hedefte

Hackerlar kurumların sistemlerine sızıyorlar. Milyonlarca mobil kullanıcılarına mesaj gönderiyorlar. Para isteyip, şantaj yapıyorlar. Vatandaşı tuzağa çekmeye çalışıyorlar.

Son yıllarda en çok karşılaşılan olayların başında siber saldırılar geliyor. Bilgisayar korsanları kurumları hedef alıyor. Amaçların ise sistemi çökerterek kayıtlı kişilerin bilgilerini erişmek.

Hackerların amaçları aynı... Bazen kişisel saldırı bazen de kurumsal saldırı yapıyor. Bütün bilgilere erişip kazanç elde ediyorlar.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür saldırılara karşı şirketlerin sistemli olarak alt yapılarını güvenlik testlerinden geçirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ali Murat Kırık, "Kurumsal sistemlerin hackerlar tarafından hedef alınması, son olarak HGS ve sigorta sisteminin açıklarını kullanarak milyonlarca mobil kullanıcıya sahte mesajlar gönderdikleri ve kripto para şeklinde fidye talep ettikleri ortaya çıktı. Bu tür saldırılar hem şirketleri hem de bireyleri çok ciddi riskler ile karşı karşıya bırakabiliyor zira hackerlar insanları panikletiyor ve hızlı kararlar vermeye zorlayarak vatandaşları mağdur etmeye çalışıyorlar. Şirketlerin bu tür saldırılara karşı alması gereken en önemli önlem sistemlerin güvenli olarak testten geçirilmesi. Sızma testi yapılarak sistemdeki olası açıkları önceden tespit edilmesi ve kapatılması gerekmektedir. Ayrıca verilerin şifrelenmesi ve çok faktörlü doğrulama sistemlerinin kullanılması da bu noktada son derece mühimdir." dedi.

Peki şirketler olası siber saldırılara karşı ne yapmalı? Nasıl önlem almalı? Uzmanlar uyarıyor...

Ali Murat Kırık, "Şirketler ayrıca acil durum planları yapmalıdırlar ve olası bir saldırı karşısında harekete geçecek durumda olmalıdırlar. Mobil cihazlarımıza güvenilir antifiriz cihazlar yüklemek ve uygulamaları yalnızca dükkandan indirmek güvenilirliği artırır." dedi.