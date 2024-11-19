Hakaret davaları sektör oldu
Sosyal medyada karşımıza en sık hakaret suçu çıkıyor. Toplumun sinir uçlarına dokunarak önce hakaret ve küfür ettiriyorlar, sonra avukatları aracılığıyla tazminat davası açıyor. Bazı gruplar bunu bir meslek haline getirdiği belirtiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Cezası nedir? Ayrıntılar haberimizde...
Sosyal hayatta olduğu gibi hakaret ve küfrün sosyal medyada da bir cezası var.
Sosyal medyada kullanıcılar bilerek topluma aykırı bir şey paylaşıyor. Küfür ve hakarete maruz kalınıyor. Daha sonra da dava açıp para kazanıyorlar. Bunu da meslek haline getiriyorlar.
Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle hakaret davalarında artış görülüyor.
Bazı insanlar kendilerine bilerek hakaret edilmesi için sosyal medyada kullanıcıların damarına basıyor. Burada temel amaç, kişileri hakaret davası açabilecek noktaya getirmek. Sosyal medyada tetikçilik yapan kişinin ağına takılanlar hukuk bürolarından aranarak hakkında hakaret davası açılacağını bildiriliyor. Uzlaşma yolu teklif edilerek hakaret etmesi sağlanan kişiden ücret alınıyor.