Hatay nar ekşisi tescillendi! Coğrafi işaret belgesi aldı

Hatay'da kentin önemli lezzetlerinden biri olan Hatay nar ekşisi ön plana çıkıyor.

Gastronomi kenti Hatay'a has lezzetlerden Hatay nar ekşisi ile ilgili yapılan girişimler neticesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Antakya Ticaret Odası (ATSO) yaptığı açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuru yapıldı.

Kurumun değerlendirmesinin ardından, Hatay nar ekşisi, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

ATSO'nun 2005 yılından bu yana Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.