Higgs bozonunun isim babası Peter Higgs hayatını kaybetti

Higgs bozonuna ismini veren İngiliz bilim insanı Peter Higgs 94 yaşında, yaşamını yitirdi. İngiliz fizikçi, 1960'larda evrendeki her şeyin neden kütlesi olduğunu açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanları arasındaydı.

Bundan yaklaşık 50 yıl sonra teorisi kanıtlandı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN laboratuvarlarında, 2012 yılında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı adlı dev cihazda yapılan deneyler sonunda Higgs bozonunun varlığı tespit edildi. Buluş tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Ölüm haberi duyursunu yapan Edinburgh Üniversitesi, Higgs için “vizyonu ve hayal gücüyle bizi çevreleyen dünyaya dair bilgimizi zenginleştirdi” ifadelerini kullandı.