Horasan Erenleri çocuk evliliklerine karşı çalışma yürütüyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde hala çocuk yaşta evlilikler yaşanıyor. Bu duruma karşı mücadele de devam ediyor. “Ben çocuğum evlenemem” isimli çalışma Karslı annelerle buluştu.

Çalışmayı Horasan Erenleri Kadın Aile Gençlik ve Çocuk Derneği ile İçişleri Bakanlığı birlikte yürütüyor. Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin yaptığı konuşmada yürüttükleri çalışmanın gerekçelerini anlattı

Etkinlikte erken yaşta evliliklerin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, ilgili hukuki düzenlemeler ve farkındalık artırıcı önlemler konuşuldu.

Program kapsamında konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık, çocuk yaşta evliliğin, bireyin eğitim hakkını elinden alarak meslek sahibi olma ve ekonomik özgürlüğünü kazanma fırsatlarını yok ettiğini söyledi.

Işık, konuşmasında bu durumun kadınları ekonomik bağımlılığa sürüklediğini, cinsiyet eşitliğini engellediğini ve toplumun genel gelişimini yavaşlattığını vurguladı.

Aile hukukçusu Avukat Onur Şahin de çocuk yaşta evliliklere aracılık edenlere cezai yaptırımlar uygulanmasının caydırıcı bir yöntem olduğunu belirtti.

Şahin, resmi nikah zorunluluğu ve teşvikinin önemine dikkat çeken konuşmasında toplumsal farkındalık kampanyaları, kız çocuklarının eğitime erişiminin önceliklendirilmesi ve cinsel sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.