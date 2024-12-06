Horasan Erenleri çocuk evliliklerine karşı çalışma yürütüyor

Çocuk yaşta evliliklere karşı mücadele sürüyor. "Ben çocuğum evlenemem" isimli çalışma, Kars’ta annelerle buluştu. Projeyi Horasan Erenleri Kadın Aile Gençlik ve Çocuk Derneği ile İçişleri Bakanlığı birlikte yürütüyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yayınlanma:

Türkiye’nin birçok bölgesinde hala çocuk yaşta evlilikler yaşanıyor. Bu duruma karşı mücadele de devam ediyor. “Ben çocuğum evlenemem” isimli çalışma Karslı annelerle buluştu.

Çalışmayı Horasan Erenleri Kadın Aile Gençlik ve Çocuk Derneği ile İçişleri Bakanlığı birlikte yürütüyor. Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin yaptığı konuşmada yürüttükleri çalışmanın gerekçelerini anlattı

Etkinlikte erken yaşta evliliklerin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, ilgili hukuki düzenlemeler ve farkındalık artırıcı önlemler konuşuldu.

Program kapsamında konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık, çocuk yaşta evliliğin, bireyin eğitim hakkını elinden alarak meslek sahibi olma ve ekonomik özgürlüğünü kazanma fırsatlarını yok ettiğini söyledi.

Işık, konuşmasında bu durumun kadınları ekonomik bağımlılığa sürüklediğini, cinsiyet eşitliğini engellediğini ve toplumun genel gelişimini yavaşlattığını vurguladı.

Aile hukukçusu Avukat Onur Şahin de çocuk yaşta evliliklere aracılık edenlere cezai yaptırımlar uygulanmasının caydırıcı bir yöntem olduğunu belirtti.

Şahin, resmi nikah zorunluluğu ve teşvikinin önemine dikkat çeken konuşmasında toplumsal farkındalık kampanyaları, kız çocuklarının eğitime erişiminin önceliklendirilmesi ve cinsel sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısıMeteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısıYurt
Çocuk yaşta evlilik Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu
Günün Manşetleri
Rusya ve Belarus’tan güvenlik garantisi için tarihi anlaşma
PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
Ankara Barosu, Türk kavramını sildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
Gazze'de can kaybı ne kadar oldu?
Çatalca'da Ulusal Kanal ve Aydınlık'a ambargo
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İzmir'de polis memuru şehit oldu
Sağlık ocakları ve hastanelerde randevular ücretli mi olacak?
Çok Okunanlar
Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Akdeniz açıklarında deprem oldu Akdeniz açıklarında deprem oldu
İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama
İzmir'de polis memuru şehit oldu İzmir'de polis memuru şehit oldu
Galata Kulesi'nden korkunç olay: 19 yaşındaki genç öldü Galata Kulesi'nden korkunç olay: 19 yaşındaki genç öldü