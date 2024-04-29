IBAN kiralama dolandırıcılığına dikkat! Ticaret Bakanlığından uyarı geldi

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama dolandırıcılığına karşı tüketicileri uyarıyor. Özellikle öğrenciler, ev hanımları ve yaşlılar, dolandırıcıların hedef kitlesi...

Dijital hesabını ya da banka hesabını kirala ve para kazan... Dışarıdan bakıldığında gayet cazip bir fırsatmış gibi görünen bu dolandırıcılık yöntemi son zamanlar yaygınlaştı. Ticaret Bakanlığı uyardı... Popüler bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan iban kiralama yöntemlerinde artış görülmeye başladı.

Dolandırıcılar, çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşıyor. Banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç vaad ediliyor. Daha sonra bu hesaplar üzerinden yasa dışı edinilen paraların transferi gerçekleştiriliyor.

Bakanlık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecek.

Uzmanlar İban kiralama mesajlarında dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.