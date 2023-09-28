İnsan Ömrü Nasıl Geçiyor? İşte Cevabı

Hayatımızda geçirdiğimiz süre boyunca birçok şey yapıyoruz. Peki insan ömrü nasıl geçiyor? Ömrümüzü nasıl harcıyoruz? İşte araştırma sonucu elde edilen o veriler...

İnsan Ömrü Nasıl Geçiyor? İşte Cevabı
İnsan Ömrü Nasıl Geçiyor? İşte Cevabı
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İnsanların ömrünü nasıl geçirdiğine dair yapılan araştırmada bir sonuç çıktı. Elde edilen verilere göre insan ömrü nasıl geçiyor? Vaktimizi nasıl harcıyoruz? Sonuçlara göre ömrümüzün çoğunu uyuma ile geçiriyoruz. Bunun dışında ömrümüzü en çok çalışarak geçiriyoruz. 

İnsan Ömrü Nasıl Geçiyor

İnsan Ömrü Nasıl Geçiyor
İnsan Ömrü Nasıl Geçiyor

İnsan ömrünün ortalama 26 senesi uyuyarak geçiyor. 12 senesi ise çalışarak devam ediyor. Araştırmaya göre ömrün 8 yılı TV izlemek ile geçiyor ve ömrün yaklaşık 3,5 yılı ise yeme içme ile geçiyor.

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# insan ömrü
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