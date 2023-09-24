İşte dünyanın en tehlikeli varlıkları! Bakın insanlar kaçıncı sırada

BBC’nin popüler bilim yayını Science Focus dünyanın en tehlikeli varlıkları listesini yayınladı. Açıklanan listeye göre insanlar da listede bulunuyor. Dünyanın en tehlikeli varlığı merak konusu oldu. İnsanlar dünyanın en tehlikeli varlığı mı? İşte yanıtı...

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ VARLIKLARI

Dünyanın en tehlikeli varlıkları

Aslanlar, Suaygırları, filler de dünyanın en tehlikeli varlıkları arasında yer alıyor. Bakın insanlar dünyanın en tehlikeli varlığı sıralamasında kaçıncı sırada.

10. Aslanlar

9. Suaygırları

8. Filler

7. Timsahlar

6. Akrepler

5. Adımlayıcı yarım kanatlılar

4. Kuduz hayvanlar

3. Yılanlar

2. İnsanlar

1. Sivrisinekler

Sivrisinekler birçok hastalığa neden olan mikroplar taşıyabiliyor. Sivrisinekler, sırıklarıyla her yıl 725 bin insanın ölümüne yol açıyor.